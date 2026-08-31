Турция контактирует с РФ и Украиной по судоходству в Черном море — Фидан

Турция находится в контакте с Россией и Украиной по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам первого заседания политического и оборонного комитета Мекканского пакта в Стамбуле.

«Обеспечение безопасности судоходства действительно остается большой проблемой, причем не только для Черного моря, но теперь и для глобальной продовольственной безопасности. Как вы знаете, зерновые, которые должны поступать из России и Украины, не попадают на мировые рынки, поэтому в настоящее время мы получаем множество запросов от различных стран по этому вопросу. Мы поддерживаем связь с обеими сторонами (Россией и Украиной. — Ред.) по этому вопросу. Мы, как и в прошлом, работаем над заключением еще одного соглашения, аналогичного зерновой сделке, если возникнут необходимые условия», — сказал Фидан.

Источник: ТАСС