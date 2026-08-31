Гаага вынесла решение по спору Индии и Пакистана о водах Инда

Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что Индия должна приостановить строительные работы на ГЭС "Ратле" в регионе Джамму и Кашмир, которые оспаривал Пакистан.

"Суд единогласно решил ввести против Индии меры, запрещающие работы по бетонированию дамбы ГЭС "Ратле" и каркаса водоприемника сверх определенного уровня до истечения 90 дней со дня окончательного решения независимой экспертной комиссии, которое ожидается в июле 2027 года", - говорится в решении арбитража.

МИД Индии в ответ на публикацию решения заявил, что "этот так называемый суд был создан Всемирным банком в явное нарушение Договора [1960 года с Пакистаном о разделении вод реки Инд], и Индия решительно отвергает так называемое арбитражное решение, как она и ранее отвергла заявления этого незаконно созданного органа".

В Нью-Дели подчеркнули, что по-прежнему считают, что действие Договора о водных ресурсах реки Инд приостановлено. Арбитражный суд в своем постановлении от 31 августа отметил, что не считает достаточными озвученные ранее Нью-Дели основания для приостановки действия договора.

Спор о водных ресурсах реки Инд с пятью притоками продолжается с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на Индию и Пакистан по религиозному признаку. Договор о разделе воды две страны подписали в 1960 году при посредничестве Международного банка реконструкции и развития. После теракта в Джамму и Кашмире в апреле 2025 года индийский МИД объявил о немедленной приостановке действия договора о водах Инда.

Источник: ТАСС