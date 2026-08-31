В Иране сообщили, что США потеряли сотни человек с начала конфликта

США потеряли несколько сотен человек убитыми и тысячи ранеными в ходе конфликта с Ираном, утверждает высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

"По имеющимся данным, в ходе боевых действий против вооруженных сил Ирана потери США составили сотни убитых и тысячи раненых военнослужащих. Потери Израиля, действовавшего в координации с США, превысили тысячу погибших, также зафиксированы тысячи раненых", - сообщил он иранскому агентству Defa Press.

Шекарчи заявил, что Тегеран намерен добиться вывода американских сил с Ближнего Востока.

Согласно отчетам Пентагона, число американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек: 18 погибших и 758 пострадавших.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

Источник: РИА Новости