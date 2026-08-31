 «Как в индийском кино»: бакинцы жалуются на часовое ожидание автобусов № 52 и № 96 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

«Как в индийском кино»: бакинцы жалуются на часовое ожидание автобусов № 52 и № 96

Фаига Мамедова18:33 - Сегодня
«Как в индийском кино»: бакинцы жалуются на часовое ожидание автобусов № 52 и № 96

В редакцию 1news.az поступают обращения от граждан, недовольных работой общественного транспорта в столице. На этот раз в центре внимания оказались популярные автобусные маршруты № 52 и № 96.

С приближением нового учебного года и на фоне ремонтных работ на участке метрополитена между станциями «Низами» и «28 Мая» нагрузка на наземный транспорт существенно возросла. Однако, по словам пассажиров, интервалы движения автобусов стали невыносимо длинными.

«Автобусы приходится ждать по 45 минут, а иногда и по целой часовую. Они едут с огромным опозданием и приезжают на остановки уже забитыми до отказа. Втиснуться внутрь просто невозможно», - делится своей проблемой один из читателей.

Другой пассажир описал ежедневную утреннюю рутину в более эмоциональных тонах:

«По утрам, как ни пытайся втиснуться в салон, ничего не выходит. В итоге под знойным солнцем или проливным дождем, уже давно опоздав куда только можно, ты просто махнешь на все рукой и ждешь следующий такой же переполненный автобус. А когда он приезжает, начинается жестокая борьба - и нет, не за место под солнцем, а за место над чьей-то головой или возможность встать, наступив кому-то на ногу. И так каждый день. Наша утренняя поездка вполне могла бы стать отличным кадром для индийского кино».

Чтобы прояснить ситуацию и узнать, планируется ли решение проблемы, редакция 1news.az направила официальный запрос в компанию «Халиг Фаигоглу», обслуживающую данные линии.

Как сообщили в компании в ответ на запрос редакции, на линии ежедневно выходит фиксированное количество подвижного состава:

«По регулярному маршруту № 52 пассажиров обслуживают 5 автобусов, а по маршруту № 96 - 6 автобусов. Штатный интервал движения на обеих линиях составляет 15–20 минут. Однако в некоторых случаях заторы и плотность трафика на дорогах, а также другие дорожные ограничения приводят к сбоям в графике и задержкам. Кроме того, причиной отклонения от интервала иногда становятся ДТП и внезапные технические неполадки. Мы стараемся максимально избегать подобных ситуаций».

Послесловие….

Что же хочется надеяться, что ежедневный квест «попробуй влезть в автобус» для жителей Баку наконец останется в прошлом, а обещания о соблюдении 15-минутных интервалов станут реальностью.

 

 

Поделиться:
588

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия VI ...

Спорт

Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины

Мнение

Возвращение в Бишкек: почему телеграмма Путина Кочаряну ничего не меняет на Южном ...

Xроника

В Бишкеке состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана - ФОТО

Общество

MEDİA: В The Independent, The Guardian и BBC опубликованы материалы, вводящие общественность в заблуждение относительно Азербайджана

В рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам пройдет IV Международная конференция

Госкомитет прокомментировал резонансное видео с ребёнком с аутизмом

«Как в индийском кино»: бакинцы жалуются на часовое ожидание автобусов № 52 и № 96

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Тофигом Бакихановым

Набравший 700 баллов Самир: «Я выбрал только одну специальность»

В Бакинский зоопарк передали лошадь, которую использовали для катания на повозке - ФОТО

Алина Кабаева поздравила Мехрибан Алиеву 

Последние новости

Учёные установили причину катастрофического наводнения в Непале

Сегодня, 20:40

MEDİA: В The Independent, The Guardian и BBC опубликованы материалы, вводящие общественность в заблуждение относительно Азербайджана

Сегодня, 20:20

В рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам пройдет IV Международная конференция

Сегодня, 20:00

Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины

Сегодня, 19:53

Хикмет Гаджиев поделился кадрами с открытия Всемирных игр кочевников

Сегодня, 19:30

Библиотеке Конгресса США подарены издания об Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 19:15

Госкомитет прокомментировал резонансное видео с ребёнком с аутизмом

Сегодня, 19:07

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке

Сегодня, 18:45

«Как в индийском кино»: бакинцы жалуются на часовое ожидание автобусов № 52 и № 96

Сегодня, 18:33

Возвращение в Бишкек: почему телеграмма Путина Кочаряну ничего не меняет на Южном Кавказе

Сегодня, 18:30

Объявлены результаты конкурса на вакантные места в магистратуре

Сегодня, 18:15

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Сербии

Сегодня, 18:01

Трамп пообещал «сильно ударить» по Ирану после атаки на ВС США в Иордании

Сегодня, 17:35

В Бишкеке состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана - ФОТО

Сегодня, 17:35

В Иране сообщили, что США потеряли сотни человек с начала конфликта

Сегодня, 17:15

Гаага вынесла решение по спору Индии и Пакистана о водах Инда

Сегодня, 17:13

Бишкекский вектор Баку: саммит ШОС и союзнический альянс с Кыргызстаном

Сегодня, 17:12

Турция контактирует с РФ и Украиной по судоходству в Черном море — Фидан

Сегодня, 17:11

В Турции почти 400 человек отравились во время торжества

Сегодня, 17:10

Трамп: Иран - несостоявшееся государство

Сегодня, 17:00
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - однаСегодня, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10