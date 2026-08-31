«Как в индийском кино»: бакинцы жалуются на часовое ожидание автобусов № 52 и № 96

В редакцию 1news.az поступают обращения от граждан, недовольных работой общественного транспорта в столице. На этот раз в центре внимания оказались популярные автобусные маршруты № 52 и № 96.

С приближением нового учебного года и на фоне ремонтных работ на участке метрополитена между станциями «Низами» и «28 Мая» нагрузка на наземный транспорт существенно возросла. Однако, по словам пассажиров, интервалы движения автобусов стали невыносимо длинными.

«Автобусы приходится ждать по 45 минут, а иногда и по целой часовую. Они едут с огромным опозданием и приезжают на остановки уже забитыми до отказа. Втиснуться внутрь просто невозможно», - делится своей проблемой один из читателей.

Другой пассажир описал ежедневную утреннюю рутину в более эмоциональных тонах:

«По утрам, как ни пытайся втиснуться в салон, ничего не выходит. В итоге под знойным солнцем или проливным дождем, уже давно опоздав куда только можно, ты просто махнешь на все рукой и ждешь следующий такой же переполненный автобус. А когда он приезжает, начинается жестокая борьба - и нет, не за место под солнцем, а за место над чьей-то головой или возможность встать, наступив кому-то на ногу. И так каждый день. Наша утренняя поездка вполне могла бы стать отличным кадром для индийского кино».

Чтобы прояснить ситуацию и узнать, планируется ли решение проблемы, редакция 1news.az направила официальный запрос в компанию «Халиг Фаигоглу», обслуживающую данные линии.

Как сообщили в компании в ответ на запрос редакции, на линии ежедневно выходит фиксированное количество подвижного состава:

«По регулярному маршруту № 52 пассажиров обслуживают 5 автобусов, а по маршруту № 96 - 6 автобусов. Штатный интервал движения на обеих линиях составляет 15–20 минут. Однако в некоторых случаях заторы и плотность трафика на дорогах, а также другие дорожные ограничения приводят к сбоям в графике и задержкам. Кроме того, причиной отклонения от интервала иногда становятся ДТП и внезапные технические неполадки. Мы стараемся максимально избегать подобных ситуаций».

Послесловие….

Что же хочется надеяться, что ежедневный квест «попробуй влезть в автобус» для жителей Баку наконец останется в прошлом, а обещания о соблюдении 15-минутных интервалов станут реальностью.