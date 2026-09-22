Рубио: США готовы к переговорам с Ираном на полях ГА ООН

Соединенные Штаты готовы к переговорам с иранской делегацией на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встреча пока не запланирована.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Во время интервью телеканалу NBC News его спросили о готовности провести контакты с представителями иранских властей. "Президент [США Дональд Трамп] говорил, что он готов встретиться с кем угодно. Это президент, который, как правило, готов встретиться с кем угодно, потому что считает, что для решения проблем важно взаимодействовать с людьми. Это не значит, что в итоге вы с ними согласитесь, но это важно. Так что мы открыты для этих [встреч]. Не думаю, что на данный момент что-то запланировано, но мы, безусловно, открыты для чего-то подобного, особенно если это может привести к чему-то положительному и в итоге к достижению той цели, ради которой все это и делается. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", - отметил госсекретарь.

Источник: ТАСС