В Шамкире раскрыто убийство, совершенное 13 лет назад.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Расследование убийства жительницы Шамкира Кифаят Магеррамовой (1967 г.р.) продолжалось в Следственном управлении Генеральной прокуратуры. Женщина была убита с особой жестокостью 5 августа 2013 года около 20:00 в своей квартире. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 Уголовного кодекса.

В ходе совместных и скоординированных следственных и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных соответствующими подразделениями Генпрокуратуры и МВД, были получены обоснованные подозрения в отношении жителя Шамкирского района Хаяла Мамедова. По версии следствия, из корыстных побуждений он нанес К.Магеррамовой множество ударов складным ножом, после чего забрал из квартиры 100 манатов и золотые украшения и скрылся.

Мамедов, допрошенный в качестве подозреваемого, признался в совершении преступления. Во время проверки его показаний на месте он также подтвердил изложенные им обстоятельства преступления.

Впоследствии ему предъявили обвинение по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.5 (умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса. По решению районного суда, принятому на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство досудебным расследованием, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Отметим, что Генпрокуратура и МВД уделяют постоянное внимание расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет, в том числе связанных с безвестным исчезновением людей. Соответствующие органы продолжают работу в этом направлении в рамках взаимного сотрудничества.