 Ночью лаяли из окна: Иностранцы устроили переполох в жилом доме Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Ночью лаяли из окна: Иностранцы устроили переполох в жилом доме Баку - ВИДЕО

First News Media21:00 - Сегодня
Ночью лаяли из окна: Иностранцы устроили переполох в жилом доме Баку - ВИДЕО

В ночь на 30 августа в многоэтажном жилом доме на улице Сабита Рахмана, 32, в Наримановском районе Баку произошёл инцидент, вызвавший недовольство жильцов.

По данным Patrul.az, жители сообщили о сильном шуме, который, предположительно, устроили проживающие на восьмом этаже иностранные граждане. По словам жильцов, шум продолжался в течение длительного времени и мешал отдыху окружающих.

На распространённом видео один из молодых людей, находясь у окна, имитирует лай собаки. Жильцы утверждают, что из-за шума проснулись дети.

Информация об официальной реакции правоохранительных органов на инцидент не приводится.

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