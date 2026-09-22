СМИ: пакет санкций США против МУС готов

Администрация президента США Дональда Трампа уже подготовила полный пакет санкций против Международного уголовного суда (МУС) как организации и намерена объявить о его введении в ближайшее время.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По их данным, окончательное решение может быть принято на этой неделе. Как уточнили собеседники агентства, в случае введения санкций против МУС как организации американским гражданам и компаниям будет запрещено предоставлять суду денежные средства, товары и услуги без специальной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Ограничения могут существенно затруднить деятельность суда, в том числе закупку IT-услуг и страхования, наем следователей и проведение повседневных финансовых операций. Под угрозой также окажется выплата зарплат десяткам сотрудников МУС, имеющим американское гражданство.

20 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и документы сообщила о подготовке администрацией США обширных санкций против МУС. Отмечалось, что рестрикции будут касаться, в частности, большинства финансовых транзакций с судом, что "потенциально может парализовать работу суда, запретив транзакции в долларах и отрезав его от большой части финансовой системы". Нынешняя администрация США уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение рестрикций против должностных лиц суда, Трамп подписал 6 февраля 2025 года. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль.