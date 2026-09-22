Испания может вновь отказаться от участия в «Евровидении» из-за Израиля

Президент испанской общественной телерадиокомпании RTVE Хосе Пабло Лопес намерен предложить Совету директоров корпорации сохранить отказ Испании от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2027 году.

Об этом Х.П.Лопес заявил 22 сентября во время выступления на заседании совместной комиссии Конгресса и Сената Испании по парламентскому контролю за деятельностью RTVE, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт RTVE.

По словам главы RTVE, корпорация сохраняет свою позицию в отношении участия Израиля в конкурсе. Он отметил, что RTVE в течение последнего года вместе с другими европейскими вещательными организациями выступала за изменения в управлении Европейским вещательным союзом (EBU/UER), а также за усиление принципов нейтральности конкурса и недопущение его использования в политических целях.

При этом, по словам Лопеса, предпринятых изменений недостаточно. В частности, он указал на продолжающееся участие израильского общественного вещателя в «Евровидении» и заявил, что в связи с этим намерен вновь предложить Совету директоров RTVE сохранить отсутствие Испании на конкурсе.

Напомним, что в 2026 году Испания уже не участвовала в «Евровидении» после решения RTVE отказаться от конкурса на фоне участия Израиля, и, если новое предложение будет одобрено, страна пропустит конкурс второй год подряд.

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