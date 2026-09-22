Погода на среду: В Баку ожидается до 30 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 23 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман. Юго-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем - 27-30° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в горных районах будет туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем - 29-34° тепла. В горах ночью будет 10-15° тепла, днем - 20-25° тепла.