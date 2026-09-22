Галибаф: Иран не намерен уступать давлению Трампа

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что дипломатия не означает капитуляцию, а должна позволять превращать военные возможности страны в политические достижения.

«Дипломатия — это не капитуляция. Речь идет о том, чтобы конвертировать преимущество на поле боя в политические достижения», — сказал Галибаф на мероприятии в Тегеране.

По его словам, переговоры также являются формой противоборства. Он отметил, что Иран продолжит противостоять военному, экономическому и информационному давлению со стороны своих противников.

Галибаф также заявил, что Иран не намерен уступать давлению президента США Дональда Трампа.

«Трамп имеет дело с исторической цивилизацией, а также с национальным и религиозным сопротивлением», — отметил он.

По словам Галибафа, американский лидер не сможет навязать свою волю Ирану и его вооруженным силам.

Источник: Iran International