Президент Азербайджана: Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта

Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта.

Здесь, естественно, предусматриваются добыча руды и создание нескольких заводов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности.

«Должны быть созданы заводы по обогащению, производству пеллетов и брикетированного железа. Важное место занимает транспортировка сырья. Поэтому, необходимо предоставить льготные тарифы на перевозку, чтобы обеспечить экономическую эффективность. Необходимо провести максимальную экологическую экспертизу и соблюсти все экостандарты, потому что наше главное богатство – это не то, что находится под землей, а наша природа», - отметил глава государства.