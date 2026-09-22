В России охотник случайно застрелил мужчину, приняв его за животное
Следственные органы в Кировской области возбудили уголовное дело в отношении охотника, который выстрелил в мужчину в лесу, приняв его за животное.
Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
«После обнаружения в Лузском районе тела охотника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 18 сентября двое мужчин находились в охотничьих угодьях Лузского района. 49-летний подозреваемый выстрелил из охотничьего карабина в сторону неясно видимой цели и попал в 38-летнего потерпевшего. От полученного ранения грудной клетки последний умер.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, патроны и гильзы, назначен комплекс судебных экспертиз.