В Азербайджане будут изучать албанское христианское наследие на территории Армении. Почему это важно?

В истории Южного Кавказа до сих пор многие страницы требуют объективного и всестороннего изучения.

Особенно это касается историко-культурного наследия на территории нынешней Армении, где отдельные памятники и свидетельства прошлого на протяжении десятилетий рассматривались преимущественно через призму односторонних исторических трактовок.

В результате часть наследия оказалась недостаточно изученной, часть - утраченной, а часть исторических свидетельств до сих пор не получили должной научной оценки. Поэтому сегодня особенно важно не просто говорить об исторической правде, а последовательно документировать ее - искать сохранившиеся архивные свидетельства, изучать памятники, эпиграфику и рукописи, сопоставлять источники и восстанавливать исторический контекст.

В этом контексте выдвинутая в Азербайджане инициатива по изучению албанского христианского наследия на территории нынешней Армении имеет особое значение.

История, которую нельзя стереть

Община Западного Азербайджана инициировала создание рабочей группы по изучению албанского христианского наследия на территории нынешней Армении. Речь идет об исторических регионах Зангезур, Даралаяз и бассейне озера Гёйча, где сохранились многочисленные свидетельства богатого культурно-религиозного наследия Кавказской Албании.

Такое начинание выводит историческую тему в конкретную плоскость - работу с документами, архивами, надписями и памятниками. Именно такой подход оставляет гораздо меньше пространства для политических спекуляций и односторонних трактовок прошлого, ведь историю определяют не претенциозные заявления, а научные источники. Иными словами, речь идет о систематической работе по восстановлению исторической картины на основе того, что может быть подтверждено документами и проверяемыми исследованиями.

Задача рабочей группы - научными методами исследовать историю, архитектурные и эпиграфические особенности, а также принадлежность церквей, часовен, хачкаров и монастырей на основе архивных документов и других первоисточников. Именно первоисточники здесь имеют принципиальное значение - история должна проверяться документами, надписями, архивными материалами и самими памятниками.

«В азербайджанской научной среде распространено мнение о том, что документы Албанского католикосата XVI–XIX веков уничтожены полностью. Потери несомненны, однако в архивных и рукописных фондах ряда стран хранятся многочисленные документы и источники, касающиеся как албанских католикосов, так и религиозно-общественной истории эпохи, а часть их уже опубликована. Эти материалы разрознены по различным фондам. Их систематический поиск и сбор в единой научной базе составляют основную миссию рабочей группы. В настоящее время в Общине Западного Азербайджана уже имеется по этой теме несколько сотен документов», - отмечается в ее сообщении.

«Община Западного Азербайджана считает многослойное религиозно-культурное наследие на территории нынешней Армении, в том числе средневековые памятники Кавказской Албании, частью своего наследия как наследники депортированных азербайджанцев. Эту позицию в международной научной среде могут обосновать только факты, опирающиеся на источники, и проверяемые повторно исследования. Данное исследование послужит также документированию историко-культурных оснований безопасного и достойного возвращения депортированного населения», - подчеркивается в нем.

История вопроса

Вопрос особенно важен потому, что земли Кавказской Албании, помимо территории современного Азербайджана, охватывало и Западный Азербайджан (нынешнюю территорию Армении).

По результатам научных исследований, в период распространения христианства в Кавказской Албании часть местных тюркских племен, проживавших на территории нынешней Армении, в том числе в окрестностях Иревана, приняла эту религию и построила большое количество храмов.

Следы этого наследия, согласно приведенным исследованиям, обнаруживаются в разных районах Западного Азербайджана. Согласно исследованиям ученых-историков Тофига Наджафли, Рашада Мустафы и Рамина Ализаде, на востоке озера Гёйча близ села Цил письменные камни албано-кыпчакской церкви раннего средневековья были уничтожены армянами (источник: Азертадж). К востоку от озера, близ села Нардеюз эпохи раннего средневековья, находится в плачевном состоянии большое тюркское кладбище. Здесь наряду с хачкарами, принадлежащими кыпчакским тюркским христианским племенам, имеется значительное число памятных камней, доказывающих древнюю историю огузских племен.

Среди албано-кыпчакских храмов на территории Гёйчи можно отметить церкви Гызылвенг (село Гызылвенг), Гамышлы (село Гамышлы/Ганлы/Ганлы Аллахверди), Дашкент (село Дашкент), Кичик Мезре (село Бала Мезре), Эйривенг (село Эйривенг), Худавенг (село Юхары Адыяман) и Шогакавенг (село Чоракюг).

В махале Хамамлы (Аштарак) большинство древних церквей было построено христианским духовенством кыпчакского происхождения. Расположенный здесь албано-кыпчакский храм, известный как Казахская базилика, доказывает, что с древних времен здесь проживало племя казах - ветвь кыпчакских племен. Среди главных христианских религиозных памятников Хамамлы можно отметить построенную в IV веке церковь Святого Креста, памятники Аштарака VII-XIII веков, церковь Кармвравор, построенную в VII веке кыпчакскими священниками Манасом и Григори, церковь Аруч VII века, церковь в селе Ованаванг V века, Газахскую базилику в городе Абаран V века и церковь в селе Ашнак V века. На большинстве этих памятников позднее под видом реставрации были установлены армянские хачкары, а надписи стерты.

Среди албано-кыпчакских христианских памятников Зангибасара особо выделяются церковь VII века (село Шахаб), монастырь Авуджар X-XIII веков, церковь и крепость X-XIII веков (село Урсазор), монастырь Агджа XIII века (близ села Гиланлар). Среди разрушенных албанских религиозных памятников в махале Сардарабад особенно примечательны базилика V века и храм Голубых Ангелов VII века. Дохристианские религиозные святыни на территории Сардарабада, выдаваемые за «армянские религиозные храмы», также отражают религиозное мировоззрение населения Албании.

Древнейшим христианским памятником на территории Каракилсы Западного Зангезура является храм Гызылкился, построенный в V веке. Часть этого храма, расположенного близ села Эрефсе, находится в разрушенном состоянии. Рядом с церковью также обнаружено древнее албанское кладбище. Однако власти Армении, как и многие албанские храмы на территории Каракилсинского района, представляют храм Гызылкился как армянский памятник.

Храм Гаракился же был построен в VI-VII веках на высоком холме в центре района. Поскольку этот храм сложен из серого туфа, его внешние стены во влажную погоду кажутся черными. Армяне, переселенные в Зангезур в первой половине XIX века, долгое время называли этот храм на азербайджанский манер - «Гаракился». На стене храма изображены правитель Зангезура из кыпчакского тюркского рода Гейсойлу хан, а также лики христианских святых и молитвы из Евангелия. Армяне заложили камнем два окна на передних стенах храма и высекли на его стене фальшивые надписи на армянском языке. Во дворе храма Гаракился находились каменные сандгуги, изваяния баранов (гоч дашы) и албанское кладбище, отражающие элатный образ жизни древних тюркских племен. Армяне уничтожили большую часть этих памятников, устроив на их месте армянское кладбище. В 1961 году храм Гаракился был превращен в армяно-григорианскую церковь. Современный вид храма подвергся серьезной фальсификации за счет внедрения армянскими архитекторами фальшивых элементов.

Все эти примеры важны не только как перечень сохранившихся либо утраченных памятников. Они показывают масштаб вопроса, который требует систематического исследования.

От политики памяти - к работе с источниками

В этом смысле создание рабочей группы в Общине Западного Азербайджана имеет значение не только в плане изучения отдельных храмов или монастырей. Оно позволяет поставить вопрос шире: насколько полно сегодня исследована история христианского наследия на территории нынешней Армении и какие источники еще остаются вне научного оборота?

Ответ на него может дать только системная работа с источниками - архивными документами, рукописями, эпиграфикой, архитектурными особенностями памятников и их сопоставлением. Именно поэтому принципиально важен заявленный рабочей группой научный подход, предполагающий поиск, сбор и систематизацию разрозненных материалов. Поскольку исторические выводы должны опираться на конкретные документы и исследования.

Это тем более актуально, что сегодня историко-культурная тематика увязывается с дипломатической повесткой. Насколько тесно – продемонстрировало недавнее посещение зарубежными дипломатами монастырских комплексов Гандзасар и Худавенг в ходе очередной поездки в Карабах и Восточный Зангезур.

Это вызвало в Армении резкую реакцию, за которой просматривается и более глубокая проблема - отношение к исторической памяти. Упорное отрицание в среде армянских радикалов истории и культуры азербайджанского народа, обладающего богатейшим наследием - в том числе на территории нынешней Армении - едва ли способствует установлению долгосрочного мира.

С другой стороны, звучащая в Армении риторика по поводу посещения иностранными дипломатами древних албанских храмов еще раз показывает, что в обществе этой страны все еще сохраняются серьезные споры вокруг отказа от политики «миацума». На протяжении последних 30 лет она создавала почву для депортации западных азербайджанцев из Армении, оккупации территорий Азербайджана, этнических чисток, разрушения культурного и религиозного наследия. Последствия этой политики хорошо известны.

Кстати, на фоне происходящего серьезным кризисом сопровождается и концепция Никола Пашиняна «Реальная Армения». Как видно, одного переименования политических подходов недостаточно, если в обществе сохраняются фальшивые представления о прошлом и попытки присвоения исторического наследия соседнего народа.

В разрезе мирного процесса

Сегодня Азербайджан и Армения приближаются к миру. Именно поэтому особенно важно, чтобы исторические вопросы не становились очередным инструментом политических манипуляций и не использовались для сохранения ложных стереотипов.

В Азербайджане справедливо расценивают реакцию на визит дипломатов на освобожденные земли как вмешательство во внутренние дела страны и шаг, направленный на разжигание ирредентизма - подобные подходы наносят удар по мирному процессу, подрывают взаимное доверие и создают пространство для реваншистских сил.

Есть у вопроса и другая сторона. Если прошлое действительно является «предметом спора», то тем более необходимо открывать архивы, искать документы, изучать памятники и сопоставлять источники. Не уничтожать неудобные свидетельства и не переписывать их под заранее заданную схему, а возвращать в научный оборот все, что сохранилось.

Именно поэтому показателен и другой пример - Турция на протяжении многих лет предлагает Армении открыть архивы и провести совместное, всестороннее и научное изучение событий 1915 года в Османской империи. Армения на это предложение до сих пор не откликнулась… Не уничтожать неудобные свидетельства, не переписывать их под заранее заданную схему и не скрывать, а возвращать в научный оборот все, что сохранилось - именно такой принцип должен применяться к любым обсуждаемым страницам прошлого.

Именно поэтому работа по албанскому христианскому наследию имеет значение, выходящее за рамки одного исследовательского проекта. Она касается самого принципа отношения к истории.

Армянскому обществу вместо новых претензий в отношении исторических тем следовало бы обратить внимание на прекращение попыток отрицания, искажения и уничтожения культурно-исторического наследия, созданного азербайджанским народом на современной территории Армении. Это стало бы шагом в сторону более честного разговора о прошлом.

Мир можно строить там, где источники открыты для изучения, памятники - для исследования, а исторические факты не подгоняются под политическую конъюнктуру. Историю можно пытаться переписать - стирать и фальсифицировать надписи, менять облик памятников и вытеснять из научного оборота свидетельства, не вписывающиеся в принятую трактовку. Но исчезновение источника не означает исчезновения самого исторического факта.

Поэтому сегодняшняя задача - не громче спорить, а глубже искать. Архив за архивом, документ за документом, памятник за памятником восстанавливать ту часть прошлого, которая слишком долго оставалась предметом политических спекуляций и искаженных трактовок вместо научного исследования.

И в этом смысле создание рабочей группы - не просто очередное обращение к исторической теме. Это попытка вернуть разговор о прошлом к его главному критерию: не к громкости заявлений, а к силе источников.