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Центробанк выдал Rabitəbank обязательное к исполнению предписание

NetGen Reporter14:58 - Сегодня
Центробанк выдал Rabitəbank обязательное к исполнению предписание

Центральный банк Азербайджанской Республики выдал ОАО Rabitəbank обязательное к исполнению предписание об усилении систем внутреннего контроля.

Как сообщает Report, банк не соблюдал требования пункта 3.20 Правил проведения кассовых операций, хранения и инкассации наличных денег и других ценностей в кредитных организациях, платёжных организациях и организациях электронных денег.

В связи с этим, руководствуясь требованиями статьи 47.4 закона «О банках», кредитной организации выдано обязательное к исполнению предписание о принятии необходимых мер по укреплению систем внутреннего контроля, чтобы указанные случаи не повторялись в дальнейшем.

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