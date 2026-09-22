Центробанк выдал Rabitəbank обязательное к исполнению предписание

Центральный банк Азербайджанской Республики выдал ОАО Rabitəbank обязательное к исполнению предписание об усилении систем внутреннего контроля.

Как сообщает Report, банк не соблюдал требования пункта 3.20 Правил проведения кассовых операций, хранения и инкассации наличных денег и других ценностей в кредитных организациях, платёжных организациях и организациях электронных денег.

В связи с этим, руководствуясь требованиями статьи 47.4 закона «О банках», кредитной организации выдано обязательное к исполнению предписание о принятии необходимых мер по укреплению систем внутреннего контроля, чтобы указанные случаи не повторялись в дальнейшем.