«Азеристиликтеджиззат» строит новые котельные в Баку

ОАО «Азеристиликтеджиззат» начало строительство новых квартальных котельных в Баку в связи с планами «Азерэнержи» прекратить работу Бакинского ТЭЦ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В настоящее время теплоснабжение более 200 многоквартирных домов, около 20 тыс. квартир, 18 образовательных, 6 медицинских и 65 других социальных объектов в поселке Ени Ахмедли Хатаинского района осуществляется за счет тепловой энергии Бакинского ТЭЦ.

В связи с намерением «Азерэнержи» прекратить работу станции принято решение реконструировать существующую инфраструктуру и построить современные квартальные котельные. Государственный проектный институт «Азердовлетлайиха» подготовил проекты по 16 объектам.

В рамках инвестиционной программы на 2026 год началась модернизация двух тепловых пунктов на проспекте Гянджа в Хатаинском районе. Кроме того, начаты работы по модернизации котельной №129 в Ясамальском районе.

Общая мощность реконструируемых и модернизируемых котельных составит 18 Гкал/час. Это позволит обеспечить качественное и стабильное теплоснабжение 46 жилых домов, трех детских садов, двух медицинских учреждений и более 20 других объектов. Завершить работы планируется до начала нового отопительного сезона.

В 2024 году были полностью модернизированы пять котельных, а в 2025 году — семь. Они обеспечивают теплом 106 жилых домов, 16 образовательных и медицинских учреждений.