В город Агдам отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает АПА, на данном этапе в город Агдам переселены 117 семей (362 человека).

В Агдам переселены: из Баку — 82 семьи (260 человек), из Бардинского района — 10 семей (29 человек), из Мингячевира — 7 семей (19 человек), из Сумгайыта — 5 семей (18 человек), из Агджабединского района — 4 семьи (10 человек), из Агдамского района — 2 семьи (5 человек), из Агдашского района — 2 семьи (5 человек), из Абшеронского района — 2 семьи (4 человека), из Исмаиллинского района — 1 семья (6 человек), из Бейлаганского района — 1 семья (4 человека), из Гянджи — 1 семья (2 человека).

Переселяющиеся семьи ранее были временно размещены в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую армию, героических солдат и офицеров, освободивших наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

Таким образом, с учетом переселения 1 сентября 2026 года в Агдам в общей сложности будут переселены 931 семья (3363 человека).