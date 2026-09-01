В Нью-Йорке застрелили женщину, напавшую с ножом на прохожих

В Нью-Йорке произошла поножовщина в туристическом районе.

Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, днем 31 августа на пересечении Западной 43-й улицы и Седьмой авеню около Таймс-сквер вооруженная ножом женщина ранила по меньшей мере двух человек. После этого правоохранители ее ликвидировали.

Одна из жертв нападавшей, указывает телеканал, скончалась в больнице, ранения другой представляют угрозу для жизни.

Власти заявили, что инцидент, вероятно, не был террористическим актом. Сейчас проверяется информация о психическом здоровье нападавшей.