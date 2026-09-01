Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию

Главы стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите подписали Бишкекскую декларацию.

Об этом сообщили в оргкомитете саммита.

"Главы государств подписали следующие документы: Бишкекская декларация 25-летия Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении оргкомитета.

Помимо декларации, подписано еще 27 документов, среди них положение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС и план действий по развитию портов и логистических центров государств - членов организации на 2026-2030 годы.

Также подписаны декларация по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной и физической ядерной безопасности, заявление Совета глав государств - членов ШОС о развитии взаимодействия в сфере энергетических систем и программа сотрудничества по формированию "Зеленого технологического коридора" ШОС на 2026-2030 годы.