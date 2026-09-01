Ильхам Алиев направил письмо Петеру Пеллегрини

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Словацкой Республики Петеру Пеллегрини.

Как сообщает 1news.az, письмо опубликовано на официальном сайте Президента Азербайджана.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня Конституции Словацкой Республики.

Отношения между Азербайджаном и Словакией, основанные на взаимном уважении, доверии и конструктивном диалоге, вызывают удовлетворение. Развитие политического диалога между нашими странами в последние годы, увеличение числа визитов на высшем уровне и расширение сферы охвата сотрудничества еще больше обогатили содержание двусторонних отношений.

Динамика развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, энергетической и военно-технической областях вызывает удовлетворение.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю Ваш визит в июле в Азербайджан, в том числе нашу совместную поездку в Карабахский регион. Высоко оцениваю участие Словакии в восстановлении наших освобожденных от оккупации территорий и расцениваю это как яркий пример нашей дружбы и стратегического партнерства.

Уверен, что традиционно дружественные связи между Азербайджаном и Словакией, взаимодействие как на двусторонней, так и на многосторонней основах нашими совместными усилиями будут и впредь расширяться в интересах наших народов, стратегическое партнерство еще больше укрепится.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Словакии – благополучия и процветания".