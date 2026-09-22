В трех районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

В целях повышения показателей качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию будут проведены ремонтные работы в электрических сетях в Ясамальском, Сабунчинском и Хазарском районах Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с этим с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электричества на улицах Алескера Алекперова, Хагана Дадашова, Исмайыла Талыблы, Васифа Алиева, Захида Керимова и Заура Керимова, а также на части проспектов Гусейна Джавида и Метбуат, входящих в зону обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС).

Кроме этого, в связи с прокладкой новых самонесущих изолированных проводов (СИП) с 09:00 до 13:00 подача электроэнергии будет приостановлена на улицах Шарг и Рамиза Гамбарова в поселке Бакиханова, входящего в зону обслуживания Сабунчинского РУЭС.

Также в связи с заменой электрических проводов с 10:00 до 15:00 перебои в электроснабжении возникнут в жилом массиве Албалылыг поселка Бузовна, а также на некоторых участках улиц Абшерон и Измир на территории Хазарского РУЭС.