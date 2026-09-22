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Рэтклифф встретился с Зеленским в аэропорту Шэннон

First News Media09:05 - Сегодня
Рэтклифф встретился с Зеленским в аэропорту Шэннон

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф встретился с Владимиром Зеленским в ирландском аэропорту Шэннон.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации одного из источников агентства, встреча состоялась ранее 21 сентября. Другой источник уточнил, что переговоры прошли во время дозаправки самолетов Рэтклиффа и Зеленского. О содержании их беседы не сообщается.

Ранее в этом месяце Financial Times сообщила, что глава ЦРУ намерен играть более активную роль в переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Позднее руководитель пресс-службы разведывательного управления Лиз Лайонс заявила, что опубликованная газетой информация «не соответствует действительности».

25 августа директор ЦРУ посетил Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит Рэтклиффа был связан с контактами между спецслужбами двух стран.

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