Британия впервые запустила тяжелую торпеду с подводного БПЛА

Великобритания впервые запустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата.

Об этом сообщила газета The i Paper.

По ее информации, запуск был произведен на прошлой неделе с 12-метрового подводного аппарата Excalibur. Как ранее писали британские СМИ, беспилотник водоизмещением около 19 тонн способен преодолевать до 1 тыс. морских миль и автономно находиться под водой до пяти суток. Он был построен в Плимуте.

Торпеда, характеристики которой не приводятся, была разработана США и Австралией и предназначена для уничтожения кораблей и подводных лодок.

Испытательный пуск был проведен Великобританией и США. Как говорится в статье, это первый случай, когда одна из этих двух стран запустила торпеду с беспилотного подводного аппарата, а не с подводной лодки с экипажем.