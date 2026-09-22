Отголосок ушедшего времени - искусство на стенах завода

Монументально-декоративное искусство Азербайджана — одна из наиболее самобытных страниц архитектурного наследия советского периода.

На протяжении десятилетий фасады общественных зданий, дворцов культуры, заводов, санаториев, жилых комплексов и административных сооружений украшались мозаиками, сграффито, рельефами и керамическими панно, превращая обычную архитектуру в своеобразные художественные галереи под открытым небом. Эти произведения не только дополняли облик городов, но и отражали эпоху, ее идеалы, достижения науки, промышленности и культуры. Сегодня многие из этих работ оказались забытыми, скрытыми за современной отделкой или вовсе утрачены, однако сохранившиеся панно продолжают оставаться бесценными свидетелями своего времени. Одним из таких произведений является монументально-декоративное панно, расположенное на фасаде одного из промышленных предприятий в Сабунчинском районе Баку.

Композиция производит сильное впечатление уже с первого взгляда. Она занимает значительную часть фасада и словно парит над зданием, не ограничиваясь строгими прямоугольными рамками. Авторы сознательно отказались от традиционной формы панно, создав сложную ступенчатую композицию с выступающими элементами, благодаря чему произведение приобретает объем, пластичность и особую динамику. Кажется, будто отдельные фрагменты свободно собираются в единую художественную картину, подобно мозаике времени.

Центральной фигурой композиции становится женский образ с широко раскрытыми руками. Ее силуэт словно объединяет все части панно в единое целое. Вокруг головы расходятся лучи, напоминающие одновременно солнечное сияние и символ творческого вдохновения. Этот образ можно воспринимать как аллегорию созидания, труда, науки или самой промышленности, которая объединяет человека, природу и технический прогресс. Именно вокруг этой фигуры выстраивается вся смысловая структура произведения.

Левая часть панно посвящена индустриальному развитию. Здесь изображены технологические установки, резервуары, трубопроводы, инженерные конструкции и рабочие, лица которых выполнены с характерной для монументального искусства лаконичностью. Их спокойные, сосредоточенные выражения подчеркивают достоинство повседневного труда. Над ними располагаются декоративные элементы в виде завитков, напоминающих одновременно облака, ветер и движение энергии. Эти пластические линии смягчают строгую геометрию промышленной тематики, создавая ощущение непрерывного движения. Правая часть композиции раскрывает производственные процессы. Здесь изображены рабочие различных специальностей. Один из них держит в руках инструмент, другой занят непосредственно производством. За их спинами угадываются механизмы, шестерни, детали оборудования и инженерные конструкции. Все эти элементы не перегружают композицию, а органично вплетаются в общий художественный язык произведения. Авторы не стремились к фотографической точности — напротив, они создали обобщенный образ человека труда, являвшегося главным героем монументального искусства второй половины XX века.

Особого внимания заслуживает пластика самого панно. Оно выполнено из отдельных керамических модулей, каждый из которых представляет собой самостоятельный рельефный элемент. Благодаря этому поверхность постоянно играет светом и тенью. В разное время суток солнечные лучи по-разному подчеркивают глубину линий, объем фигур и фактуру материала. Золотисто-песочная гамма, дополненная мягкими голубыми и зеленоватыми оттенками, создает ощущение благородной патинированной поверхности. Даже следы времени не разрушают художественный образ, а, напротив, придают ему особую выразительность.

Интересна и сама композиционная логика произведения. В ней отсутствует единая точка повествования. Взгляд зрителя постоянно перемещается от центральной фигуры к промышленным объектам, затем к рабочим, архитектурным деталям, декоративным орнаментам и вновь возвращается к главному символическому образу. Такое построение характерно для лучших образцов советского монументального искусства, где архитектура и художественное оформление воспринимались как единое пространство. Художник стремился показать не просто завод, а целый мир, где технический прогресс невозможен без человека, его знаний, мастерства и вдохновения. Именно поэтому композиция воспринимается не как производственная иллюстрация, а как философское размышление о роли труда в развитии общества.

Сегодня это произведение является не только украшением промышленного здания, но и важным памятником монументально-декоративного искусства Азербайджана. Оно напоминает о времени, когда архитектура создавалась в тесном союзе с художниками, а фасады становились полноценными художественными полотнами, рассказывающими историю своего города и своей эпохи. К сожалению, время не щадит подобные произведения. Но каждое сохранившееся произведение монументального искусства — это не просто декоративный элемент, а исторический документ, воплощенный в керамике, бетоне и камне. Именно поэтому такие панно заслуживают самого бережного отношения, ведь они являются бесценным художественным наследием своей эпохи, сохранившим память о людях, идеях и времени, которое уже стало историей.

Автор Вахид Шукюров