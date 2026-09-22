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СМИ: США намерены начать использовать две военные базы в Гренландии

First News Media08:50 - Сегодня
СМИ: США намерены начать использовать две военные базы в Гренландии

США рассчитывают начать использовать дополнительно две военные базы в Гренландии, согласно договоренностям с Данией.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, американская сторона «планирует вновь открыть военную базу времен холодной войны в южной части Гренландии, а также установить военное присутствие на базе на восточном побережье». Как уточняется в публикации, речь идет о поселении Нарсарсуак в южной части острова, где ранее находилась американская авиабаза Bluie West One. США закрыли ее в конце 1950-х годов. Имеется в виду также военный объект Местерс-Виг в восточной части Гренландии, который используют датские военные.

Как следует из материала, это предусматривают договоренности, достигнутые вашингтонской администрацией с руководством Дании и Гренландии. Ожидается, что подписание соответствующих документов с участием президента США Дональда Трампа пройдет 22 сентября в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее Трамп заявил, что США и Дания договорились о переходе к Вашингтону контроля над обеспечением безопасности Гренландии. Он отметил, что американская сторона немедленно начнет наращивать военное присутствие на арктическом острове.

До этого Метте Фредериксен, глава правительства Дании, в которую Гренландия входит на правах автономии, категорически отвергла намерение президента США получить контроль над островом. Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к его стране для обеспечения безопасности. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Рабочая группа по Гренландии с участием представителей трех сторон была создана после визита в Вашингтон в январе министра иностранных дел острова Вивиан Моцфельдт и главы МИД Дании Лёкке Расмуссена.

В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

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