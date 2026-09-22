Текущая ситуация на дорогах Баку: где затруднено движение - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.