В Азербайджане продажа домашних продуктов питания станет возможна только по сертификату - ВИДЕО

От лиц, реализующих приготовленные в домашних условиях консервированные продукты питания, будут требовать сертификат.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, новый подход в первую очередь будет распространяться на консервы, варенья и другие продукты домашнего производства, продаваемые на рынках.

Продавцы, в свою очередь, не согласны с новыми правилами. По их словам, продукция, которую они изготавливают дома, является одним из основных источников их дохода. Граждане отмечают, что ужесточение контроля может ограничить возможности для ее реализации.

В ходе опроса, проведенного на региональных рынках, выяснилось, что продавцам уже сделали предупреждение в связи с предстоящими изменениями.

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сообщили, что в рамках нового механизма прежде всего будет уточнен перечень продуктов питания, которые могут изготавливаться в домашних условиях и семейных хозяйствах и при этом реализовываться на рынке. В целях обеспечения продовольственной безопасности при приготовлении, хранении, транспортировке и передаче такой продукции потребителям будут определены соответствующие требования.

Основная цель регулирования заключается в том, чтобы, наряду с созданием возможности для законного вывода на рынок продуктов питания, приготовленных в домашних условиях и семейных хозяйствах, обеспечить их безопасность для потребителей и сформировать единый подход в сфере продовольственной безопасности.