Пашинян обсудил проект TRIPP с американским сенатором

Проект TRIPP обсужден на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с делегацией во главе с сенатором США Стивом Дейнсом в Бишкеке.

Стороны подчеркнули важность непрерывного развития стратегического партнерства Армении и США в различных направлениях.

Были затронуты региональные процессы и текущие события.

Подчеркнута роль проекта TRIPP в разблокировании и развитии коммуникаций. В этом контексте состоялся обмен мнениями о реализации проекта и предстоящих программах.

Источник: Арменпресс