ШОС выступила против вмешательства во внутренние дела суверенных государств

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают против двойных стандартов в вопросах прав человека и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в тексте Бишкекской декларации, принятой на саммите ШОС в Бишкеке.

«Государства-члены подчеркивают неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав человека и напоминают об универсальном характере обязательств по соблюдению прав и основных свобод, выступают против применения „двойных стандартов“, особенно в вопросах прав человека, а также против вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — говорится в тексте декларации.

Источник: ТАСС