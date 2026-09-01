Россия нанесла удар по Киеву и Киевской области, погибли больше десяти человек

Под удар российских военных в ночь на 1 сентября попала гражданская инфраструктура и жилые дома в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах Киева, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате удара 8 человек погибли, еще 5, включая 3 детей, пострадали. На местах попаданий произошли пожары, частично разрушен жилой дом.

Под удар в Киеве также попала железнодорожная инфраструктура, в том числе депо, сообщила «Укрзализныця» («Украинские железные дороги»). В результате погибли 7 человек, 6 из которых — сотрудники «Укрзализныци». Еще один работник компании ранен. Украинские издания пишут, что речь идет об ударе в Дарницком районе Киева.

В Киевской области в результате российского удара баллистическими ракетами и беспилотниками погибли 4 человека, 13 пострадали, заявили местные власти. Как сообщили в ГСЧС, повреждены жилые дома, машины и объекты инфраструктуры.

Источник: Медуза