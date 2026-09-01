Лукашенко: ШОС рискует превратиться во вторую ООН

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с приветственным словом перед открытием встречи на высшем уровне в формате ШОС+, заявил, что организация не должна упускать время, чтобы не превратиться в новую ООН.

"Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит, если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует", - сказал белорусский лидер.

Источник: ТАСС