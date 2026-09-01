РЖД заявили о выполнении всех пунктов договора и открытости к диалогу с Арменией

«Российские железные дороги» выполняют все пункты концессионного договора с Арменией и открыты к диалогу по разным вопросам и предложениям, заявил глава холдинга Олег Белозеров в комментарии «Известиям».

Он подчеркнул, что РЖД находятся в постоянном контакте с армянскими партнерами и со своей стороны относится очень щепетильно к выполнению всех пунктов договора, которые действуют согласно совместным актам.

«Соответственно, возникают разные вопросы, предложения, которые мы совместно обсуждаем и намечаем определенные действия. Разные есть вопросы, которые задают нам армянские коллеги. Мы открыты к диалогу», - указал Белозеров.

Заявление главы РЖД Олега Белозерова прозвучало на фоне серьезного политико-экономического напряжения вокруг действующего концессионного договора по управлению железными дорогами Армении.

С 2008 года инфраструктура ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, дочерняя структура РЖД) находится в концессионном управлении российской компании сроком до 2038 года. За это время инвестиции РЖД в модернизацию путей и подвижного состава превысили 30 млрд рублей, а сама компания обеспечивала львиную долю внешнеторговых и пассажирских перевозок изолированной от морских путей республики.

Однако с продвижением проекта TRIPP (Маршрут Трампа во имя Международного Мира и Процветания) армянское руководство подняло вопрос о пересмотре этого статуса.

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян публично предложил российской стороне «проявить гибкость» и передать или продать (примерно за $400 млн) право концессии третьей стороне. Ереван мотивирует это необходимостью масштабной диверсификации транспортных путей под глобальные логистические проекты, включая Средний коридор. Пашинян констатировал, что продолжение управления армянскими железными дорогами российской стороной создает для Армении риск упустить возможности интеграции в международные железнодорожные сети.

Между тем официальные лица России, в частности вице-премьер Алексей Оверчук и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что никаких объективных, юридических или экономических причин для досрочного разрыва или перепродажи концессии нет, а подобные инициативы Еревана во многом продиктованы политическим давлением Запада и попытками выдавить российское присутствие из критической инфраструктуры региона.