 РЖД заявили о выполнении всех пунктов договора и открытости к диалогу с Арменией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

РЖД заявили о выполнении всех пунктов договора и открытости к диалогу с Арменией

First News Media13:44 - Сегодня
РЖД заявили о выполнении всех пунктов договора и открытости к диалогу с Арменией

«Российские железные дороги» выполняют все пункты концессионного договора с Арменией и открыты к диалогу по разным вопросам и предложениям, заявил глава холдинга Олег Белозеров в комментарии «Известиям».

Он подчеркнул, что РЖД находятся в постоянном контакте с армянскими партнерами и со своей стороны относится очень щепетильно к выполнению всех пунктов договора, которые действуют согласно совместным актам.

«Соответственно, возникают разные вопросы, предложения, которые мы совместно обсуждаем и намечаем определенные действия. Разные есть вопросы, которые задают нам армянские коллеги. Мы открыты к диалогу», - указал Белозеров.

Заявление главы РЖД Олега Белозерова прозвучало на фоне серьезного политико-экономического напряжения вокруг действующего концессионного договора по управлению железными дорогами Армении. 

С 2008 года инфраструктура ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, дочерняя структура РЖД) находится в концессионном управлении российской компании сроком до 2038 года. За это время инвестиции РЖД в модернизацию путей и подвижного состава превысили 30 млрд рублей, а сама компания обеспечивала львиную долю внешнеторговых и пассажирских перевозок изолированной от морских путей республики. 

Однако с продвижением проекта TRIPP (Маршрут Трампа во имя Международного Мира и Процветания) армянское руководство подняло вопрос о пересмотре этого статуса. 

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян публично предложил российской стороне «проявить гибкость» и передать или продать (примерно за $400 млн) право концессии третьей стороне. Ереван мотивирует это необходимостью масштабной диверсификации транспортных путей под глобальные логистические проекты, включая Средний коридор. Пашинян констатировал, что продолжение управления армянскими железными дорогами российской стороной создает для Армении риск упустить возможности интеграции в международные железнодорожные сети.

Между тем официальные лица России, в частности вице-премьер Алексей Оверчук и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что никаких объективных, юридических или экономических причин для досрочного разрыва или перепродажи концессии нет, а подобные инициативы Еревана во многом продиктованы политическим давлением Запада и попытками выдавить российское присутствие из критической инфраструктуры региона. 

 

Поделиться:
301

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 28 градусов тепла

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Нарендрой Моди в Бишкеке

Политика

Президент Азербайджана высоко оценил участие Словакии в восстановлении наших ...

В мире

«Сделай шаг, отвергни Сержа» — бывший секретарь СБ Армении написал книгу

РЖД заявили о выполнении всех пунктов договора и открытости к диалогу с Арменией

Лукашенко: ШОС рискует превратиться во вторую ООН

В Японии для защиты от медведей используют ИИ, дроны и роботов

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Число жертв наводнения в Непале продолжает расти - ОБНОВЛЕНО

Король Норвегии Харальд V будет похоронен в крепости Акерсхус

В Нигере подавили мятеж военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

Китай впервые за 16 лет обновил Закон о мобилизации в сфере национальной обороны

Последние новости

С сегодняшнего дня в Азербайджане объявляется открытым сезон рыбной ловли

Сегодня, 15:13

В Баку расследуют сообщения о возможном обнаружении психотропного вещества в крови ребенка

Сегодня, 15:10

В Азербайджане установлена личность 57 граждан, считавшихся пропавшими без вести - ФОТО

Сегодня, 14:55

Житель Сумгайыта умер от отравления уксусом

Сегодня, 14:47

Президент Азербайджана: регион Южного Кавказа, бывший зоной многолетних конфликтов, превращается в зону мира

Сегодня, 14:45

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:38

Никол Пашинян: Мы тесно сотрудничаем с Турцией и Азербайджаном

Сегодня, 14:35

В Азербайджане установлены платежи за использование водных объектов в специальных целях

Сегодня, 14:33

Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Кыргызстана вышли на самый высокий уровень

Сегодня, 14:28

Yango Azerbaijan и İRİA запускают бесплатную образовательную программу Future Skills Academy в Ленкорани

Сегодня, 14:25

Ильхам Алиев: Баку и Ереван работают над увеличением объемов взаимной торговли

Сегодня, 14:23

Ильхам Алиев указал на бездействие ООН в выполнении резолюций Совбеза

Сегодня, 14:20

Погода на среду: В Баку ожидается до 28 градусов тепла

Сегодня, 14:17

Токаев призвал сформировать миропорядок без культа силы

Сегодня, 14:00

«Сделай шаг, отвергни Сержа» — бывший секретарь СБ Армении написал книгу

Сегодня, 13:57

РЖД заявили о выполнении всех пунктов договора и открытости к диалогу с Арменией

Сегодня, 13:44

Шавкат Мирзиёев предложил создать Совет по интеграции железных дорог стран ШОС

Сегодня, 13:39

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональные вопросы

Сегодня, 13:30

Лукашенко: ШОС рискует превратиться во вторую ООН

Сегодня, 13:17

Спустя 13 лет организатор убийства Вюсала Шильдера предстанет перед судом

Сегодня, 13:08
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10