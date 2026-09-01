«Сделай шаг, отвергни Сержа» — бывший секретарь СБ Армении написал книгу

Рад поделиться с вами важной новостью: моя книга «Сделай шаг, отвергни Сержа» уже напечатана и скоро будет представлена на суд читателей.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который написал книгу о событиях 2018 года.

Он, в частности, отметил:

«Эта книга о ненасильственной, бархатной революции 2018 года, нашей совместной борьбе в рамках движения «Сделай шаг, отвергни Сержа» и моих внутренних размышлениях.

Презентация книги состоится совсем скоро — 5 сентября, подробности сообщу отдельно»._