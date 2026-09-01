«Сделай шаг, отвергни Сержа» — бывший секретарь СБ Армении написал книгу
Рад поделиться с вами важной новостью: моя книга «Сделай шаг, отвергни Сержа» уже напечатана и скоро будет представлена на суд читателей.
Об этом написал на своей странице в Facebook бывший секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который написал книгу о событиях 2018 года.
Он, в частности, отметил:
«Эта книга о ненасильственной, бархатной революции 2018 года, нашей совместной борьбе в рамках движения «Сделай шаг, отвергни Сержа» и моих внутренних размышлениях.
Презентация книги состоится совсем скоро — 5 сентября, подробности сообщу отдельно»._
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