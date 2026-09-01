Погода на среду: В Баку ожидается до 28 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 2 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем – 25-28° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность - 65–75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако в отдельных горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. В некоторых местах осадки могут носить кратковременный ливневой характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах временами будет туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем – 26-31° тепла; в горах ночью - 9–14° тепла, днем - 17–22° тепла.