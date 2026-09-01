В Азербайджане установлена личность 57 граждан, считавшихся пропавшими без вести - ФОТО
В январе-августе 2026 года в общей сложности были обнаружены и эксгумированы останки 79 человек.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в итоговом отчёте Государственной комиссии по делам пленных, без вести пропавших и заложников.
Отмечается, что за 8 месяцев текущего года была установлена личность 57 без вести пропавших граждан, останки 64 человек были переданы семьям и преданы земле.
В настоящее время 3 682 человека всё ещё числятся пропавшими без вести.
Avqust 2026 | Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslərlə bağlı görülmüş işlər#Azərbaycan #İtkinDüşmüşŞəxslər #Qarabağ #HəqiqətiBilməkHüququ pic.twitter.com/eTCOtvRm7o — Dövlət Komissiyası (@State_Commision) September 1, 2026
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