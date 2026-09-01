В Азербайджане установлена личность 57 граждан, считавшихся пропавшими без вести - ФОТО

В январе-августе 2026 года в общей сложности были обнаружены и эксгумированы останки 79 человек.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в итоговом отчёте Государственной комиссии по делам пленных, без вести пропавших и заложников.

Отмечается, что за 8 месяцев текущего года была установлена личность 57 без вести пропавших граждан, останки 64 человек были переданы семьям и преданы земле.

В настоящее время 3 682 человека всё ещё числятся пропавшими без вести.