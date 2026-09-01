Никол Пашинян: Мы тесно сотрудничаем с Турцией и Азербайджаном

Мир между Арменией и Азербайджаном был установлен 8 августа прошлого года при участии Президента США Дональда Трампа.

Сегодня мы тесно сотрудничаем с Турцией и Азербайджаном для развития коммуникаций и реализации торговых проектов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в формате «ШОС плюс» в Бишкеке. По его словам, в ближайшие месяцы эти инициативы будут претворены в жизнь, что создаст дополнительный потенциал для соединения Каспийского бассейна с Персидским заливом и принесет выгоду всем странам региона.