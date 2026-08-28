Она возвращалась домой после того, как отвела ребенка с аутизмом в детсад: Новые детали смертельного ДТП - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Стали известны новые подробности ДТП, произошедшего сегодня утром на территории Абшеронского района, в результате которого погибла женщина.
Как сообщает Oxu.Az, несовершеннолетний водитель автомобиля Chevrolet сбил 34-летнюю Фариду. По предварительной информации, женщина возвращалась домой после того, как отвела своего 4-летнего ребенка с аутизмом в детский сад.
Фарида была матерью двоих детей. Ее второму ребенку 13 лет.
Отмечается, что через три дня женщине должно было исполниться 35 лет.
19:15
Сегодня утром на территории Абшеронского района произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.
Как сообщает Oxu.Az, водитель автомобиля Chevrolet сбил 35-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась. Водитель скрылся с места происшествия.
В результате проведенных полицией мероприятий подозреваемый в совершении ДТП был установлен и задержан. В ходе расследования выяснилось, что за рулем автомобиля находился несовершеннолетний.
По факту проводится расследование.