С сегодняшнего дня в Азербайджане объявляется открытым сезон рыбной ловли

Рыболовный сезон в Азербайджане объявлен открытым с 1 сентября.

Как сообщает Report, согласно "Правилам лова рыбы и других водных биоресурсов", 1 сентября истекает срок действия моратория на промышленный лов рыбы и других водных биоресурсов в связи с периодом нереста в Каспийском море, реке Кура, озере Сарысу, а также в Мингячевирском, Шамкирском, Аразском и Еникендском водохранилищах.

Нарушители правил рыболовства, а также занимающиеся незаконным рыболовством, привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном КоАП и УК Азербайджана.