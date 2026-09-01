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Общество

В Баку расследуют сообщения о возможном обнаружении психотропного вещества в крови ребенка

Джамиля Суджадинова15:10 - Сегодня
В Баку расследуют сообщения о возможном обнаружении психотропного вещества в крови ребенка

В связи с распространенной информацией о возможном обнаружении психотропного вещества в крови ребенка, посещающего детский сад №98 в Ясамальском районе Баку, проводится расследование.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что около недели назад у одного из воспитанников детского сада якобы наблюдалось необычное поведение. Согласно распространенным утверждениям, после этого ребенку провели медицинское обследование, в результате которого в крови якобы было выявлено психотропное лекарственное вещество.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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