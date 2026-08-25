В эти в Азербайджане ожидаются дожди и понижение температуры воздуха 

Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, с 26 по 29 августа в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются периодические дожди.

В отдельных местах дожди будут носить кратковременный ливневый характер, возможны грозы и град.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, не исключается прохождение кратковременных паводков по некоторым горным рекам.

Ожидается, что температура воздуха по территории страны постепенно понизится на 4–8 градусов по сравнению с предыдущими днями.