Иран заявил о разработке систем ПВО, не имеющих аналогов в мире

Армия Ирана разрабатывает новые системы противовоздушной обороны, которые не имеют аналогов в мире.

Об этом заявил командующий силами ПВО исламской республики Алиреза Эльхами.

«Разрабатываются и создаются новые полностью отечественные системы ПВО. Данные проекты постепенно превращаются в готовые к эксплуатации образцы вооружения, не имеющие известных зарубежных аналогов», — приводит его слова агентство Tasnim.

По утверждению Эльхами, одним из преимуществ иранских систем ПВО является незнание противником их характеристик, возможностей и принципов работы. После прохождения всех необходимых испытаний и процедур новые средства противовоздушной обороны будут введены в серийное производство.

Источник: ТАСС