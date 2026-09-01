Ильхам Алиев: Баку и Ереван работают над увеличением объемов взаимной торговли

Азербайджан совместно с Арменией работает над увеличением объемов взаимной торговли.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече "ШОС плюс".

"Совместно с Арменией мы работаем над увеличением объемов взаимной торговли, расширением ее номенклатуры и созданием новых наземных транспортных коммуникаций",- заявил президент Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан уже поставляет в Армению нефтепродукты и обеспечивает транзит грузов третьих стран.

По его словам, немногим более года назад Азербайджан и Армения положили конец конфликту, длившемуся более 30 лет, парафировав текст мирного соглашения.

"Тем самым регион Южного Кавказа, бывший зоной многолетних конфликтов, превращается в зону мира. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, были выполнены спустя 30 лет, три года назад", - отметил он.

Источник: Report