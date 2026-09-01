Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Бишкеке с выставкой ручных работ мастеров декоративно-прикладного искусства - ФОТО

1 сентября первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева вместе с первой леди Кыргызской Республики Айгуль Жапаровой, первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, первой леди Республики Узбекистан Зироат Мирзиёевой и первой леди Китайской Народной Республики Пэн Лиюань побывала в Государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова встретила первую леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву и других первых леди.

В рамках организованной в Государственной резиденции «Ала-Арча» культурной программы первые леди ознакомились с выставкой ручных работ мастеров народно-прикладного искусства Кыргызстана.

Экспозиция знакомит почетных гостей с богатым культурным наследием, самобытными традициями, формировавшимися веками ремеслами и национальным колоритом кыргызского народа.

На выставке также представлены изделия из войлока, традиционные предметы быта, работы народных умельцев и другие ручные работы, отражающие многообразие кыргызского декоративно-прикладного искусства.

Для гостей была подготовлена концертная программа. Творческие коллективы и исполнители представили музыкальные и танцевальные номера, отражающие красоту национальной культуры, богатство традиций, гостеприимство кыргызского народа.