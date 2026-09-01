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Yango Azerbaijan и İRİA запускают бесплатную образовательную программу Future Skills Academy в Ленкорани

First News Media14:25 - Сегодня
Yango Azerbaijan и İRİA запускают бесплатную образовательную программу Future Skills Academy в Ленкорани

Yango Azerbaijan, часть международной технологической компании Yango Group, совместно с Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA) и Education and Development Center объявляет о запуске образовательной программы Future Skills Academy – Lankaran.

Данная инициатива направлена на развитие цифровых компетенций и расширение возможностей для профессионального роста молодежи в регионах Азербайджана. Программа предназначена для девушек из Ленкорани в возрасте от 18 до 25 лет студенток, выпускниц, начинающих специалистов, а также тех, кто планирует развивать собственные проекты. Отметим, что обучение проводится на бесплатной основе.

Учебная программа охватывает ключевые направления современной цифровой экономики, включая искусственный интеллект (AI), инструменты анализа данных, основы дизайна и ведения бизнеса. Участницы освоят подход VibeCoding, позволяющий создавать первые цифровые прототипы и продукты с помощью AI-инструментов без необходимости владения классическими навыками программирования. Занятия будут проходить по выходным дням на базе Ленкоранской профессиональной школы. Эксперты Yango Group поделятся с участницами практическим опытом применения современных технологий, а также знаниями в области создания, развития и масштабирования бизнеса.

Для участия в программе не требуется предварительный опыт в сфере технологий. Подать заявку могут студентки и выпускницы любых специальностей, заинтересованные в развитии навыков в области цифровых технологий, искусственного интеллекта, дизайна и предпринимательства, в том числе в сфере туризма. Прием заявок на программу, которая стартует 12 сентября 2026 года и продлится до марта 2027 года, уже открыт на официальном сайте проекта. Планируется, что в ходе обучения 100 участниц будут работать над практическими задачами и собственными проектами, а по завершении программы сформируют портфолио, которое смогут использовать для дальнейшего трудоустройства или запуска собственного бизнеса.

«Наша цель — сделать современные цифровые навыки доступными для молодежи не только в столице, но и в регионах Азербайджана. Совместно с İRİA мы создаем в Ленкорани образовательную платформу, которая позволит участницам освоить востребованные технологии, в том числе искусственный интеллект, получить практические навыки и новые возможности для профессионального развития», — отметил руководитель Yango Azerbaijan Мушвиг Гасанов.

О Yango Group

Yango Group — международная технологическая компания, адаптирующая передовые технологии под потребности местных сообществ по всему миру. Компания развивает цифровые сервисы — мобильность, доставку, фудтех, развлечения и другие — в более чем 30 странах Африки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и других регионов.

Об Агентстве инноваций и цифрового развития

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) — публичное юридическое лицо, действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Агентство содействует цифровой трансформации страны, развитию инновационной и технологической экосистемы, поддержке технологического предпринимательства и стартапов, а также развитию цифровых навыков и человеческого капитала. İRİA реализует инициативы, направленные на внедрение современных цифровых технологий, развитие инновационной среды и укрепление позиций Азербайджана как регионального центра технологий и инноваций.

 

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