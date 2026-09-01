В Азербайджане установлены платежи за использование водных объектов в специальных целях

В Азербайджане установлены тарифы на специальное пользование водными объектами: размер платы будет зависеть от источника воды и цели ее использования.

Об этом Report сообщили в Службе государственного контроля за использованием и охраной вод.

Размер платы зависит от вида используемого водного объекта - Каспийского моря, рек, озер или подземных вод, - а также от цели водопользования. Тарифы рассчитываются исходя из объема забираемой воды, сбрасываемых сточных вод и площади используемой акватории.

В службе подчеркнули, что установленные тарифы значительно ниже действующих цен на водоснабжение и отведение сточных вод через объекты водного хозяйства.

За забор 10 тыс. литров воды из Каспийского моря для промышленных целей предусмотрена плата в размере четырех гяпиков.

При заборе воды из рек и озер установлены следующие тарифы:

· для промышленных целей - четыре гяпика за 1 тыс. литров;

· для сельского и лесного хозяйства - один гяпик за 10 тыс. литров;

· для рыболовства и аквакультуры - один гяпик за 100 тыс. литров.

Плата за забор 1 тыс. литров подземных вод для промышленных целей составит 40 гяпиков. При использовании подземных вод для рыболовства и аквакультуры тариф установлен на уровне двух гяпиков за 100 тыс. литров.

Отдельные тарифы предусмотрены за сброс сточных вод. При сбросе бытовых и промышленных стоков в Каспийское море плата составит один гяпик за каждую тысячу литров.

За сброс в реки и озера 1 тыс. литров бытовых сточных вод будет взиматься один гяпик, промышленных сточных вод - четыре гяпика.

Если сточные воды перед сбросом в водные объекты очищены на специальных сооружениях до уровня, соответствующего установленным нормативам, плата рассчитывается с применением понижающего коэффициента 0,7.