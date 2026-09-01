Пашинян намерен обсудить с Путиным стратегию развития отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке будет обсуждаться стратегия развития двусторонних отношений.

"Сегодня я встречусь с уважаемым президентом России Владимиром Путиным. Обсудим стратегию дальнейшего развития наших отношений", - сказал Пашинян на саммите ШОС-плюс в Бишкеке.

Он также добавил, что отношения с Индией и Ираном фактически носят стратегический характер.

Накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян, комментируя отсутствие РФ среди стратегических партнеров в программе правительства на 2026–2031 годы, заявил, что Россия в правовом, политическом и экономическом плане остается для Армении больше чем просто стратегическим партнером. При этом он сказал, что армяно-российские отношения нуждаются в переосмыслении, оздоровлении и взаимном уважении.

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Путин на встрече с Пашиняном заявлял, что нахождение Армении в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно, и предложил Еревану сделать выбор путем проведения референдума.

Источник: Sputnik Армения