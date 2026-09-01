 Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:38 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В столице Кыргызской Республики Бишкеке проходит встреча в формате «ШОС плюс».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке для участия во встрече.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приветствовал Президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем участники встречи в формате «ШОС плюс» сделали совместное фото.

Глава нашего государства выступил на мероприятии.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

Уважаемый Садыр Нургожоевич,

Уважаемые главы государств,

Дамы и господа,

Прежде всего, выражаю благодарность Президенту Кыргызской Республики за приглашение и гостеприимство.

Рад вновь посетить братский Кыргызстан. Месяц назад в рамках моего государственного визита был подписан Договор о союзнических отношениях. Этот исторический документ вывел отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном на самый высокий уровень.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Президента и народ Кыргызстана с успехами в социально-экономическом развитии страны, укреплением ее авторитета на международной арене. Избрание Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов свидетельствует о поддержке международным сообществом проводимой Кыргызстаном политики.

Немногим более года назад Азербайджан и Армения положили конец конфликту, длившемуся более 30 лет, парафировав текст мирного соглашения. Тем самым регион Южного Кавказа, бывший зоной многолетних конфликтов, превращается в зону мира.

Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, были выполнены спустя 30 лет три года назад. Азербайджан уже поставляет в Армению нефтепродукты и обеспечивает транзит грузов третьих стран. Совместно с Арменией мы работаем над увеличением объема взаимной торговли, расширением ее номенклатуры и созданием новых наземных транспортных коммуникаций. Но, к сожалению, ООН не сыграла никакой роли в выполнении этих резолюций. Азербайджан сам полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Выполнение резолюций Совета Безопасности ООН в сжатые сроки требует выработки соответствующих механизмов. Если это будет сделано, это будет способствовать повышению авторитета ООН и роли организации в урегулировании конфликтов. Азербайджан, до недавнего времени в течение четырех лет возглавлявший Движение неприсоединения, и впредь будет вносить свой вклад в укрепление принципов многосторонности в международных делах.

Благодарю за внимание.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров: Большое спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович, за столь обстоятельное выступление. Именно такой широкий диалог необходим для формирования справедливого многополярного мира.

11:01

В столице Кыргызской Республики Бишкеке проходит встреча в формате «ШОС плюс».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке для участия во встрече.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приветствовал Президента Ильхама Алиева, а также других глав государств и правительств.

Затем участники встречи, проходящей в формате «ШОС плюс», сделали совместную фотографию.

10:58

Президент Ильхам Алиев прибыл в конгресс-центр «Ырыс Ордо» в столице Кыргызстана Бишкеке для участия во встрече в формате «ШОС плюс».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Главу государства встретил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

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