Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В столице Кыргызской Республики Бишкеке проходит встреча в формате «ШОС плюс».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке для участия во встрече.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приветствовал Президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.
Затем участники встречи в формате «ШОС плюс» сделали совместное фото.
Глава нашего государства выступил на мероприятии.
Выступление
Президента Ильхама Алиева
Уважаемый Садыр Нургожоевич,
Уважаемые главы государств,
Дамы и господа,
Прежде всего, выражаю благодарность Президенту Кыргызской Республики за приглашение и гостеприимство.
Рад вновь посетить братский Кыргызстан. Месяц назад в рамках моего государственного визита был подписан Договор о союзнических отношениях. Этот исторический документ вывел отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном на самый высокий уровень.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Президента и народ Кыргызстана с успехами в социально-экономическом развитии страны, укреплением ее авторитета на международной арене. Избрание Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов свидетельствует о поддержке международным сообществом проводимой Кыргызстаном политики.
Немногим более года назад Азербайджан и Армения положили конец конфликту, длившемуся более 30 лет, парафировав текст мирного соглашения. Тем самым регион Южного Кавказа, бывший зоной многолетних конфликтов, превращается в зону мира.
Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, были выполнены спустя 30 лет три года назад. Азербайджан уже поставляет в Армению нефтепродукты и обеспечивает транзит грузов третьих стран. Совместно с Арменией мы работаем над увеличением объема взаимной торговли, расширением ее номенклатуры и созданием новых наземных транспортных коммуникаций. Но, к сожалению, ООН не сыграла никакой роли в выполнении этих резолюций. Азербайджан сам полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Выполнение резолюций Совета Безопасности ООН в сжатые сроки требует выработки соответствующих механизмов. Если это будет сделано, это будет способствовать повышению авторитета ООН и роли организации в урегулировании конфликтов. Азербайджан, до недавнего времени в течение четырех лет возглавлявший Движение неприсоединения, и впредь будет вносить свой вклад в укрепление принципов многосторонности в международных делах.
Благодарю за внимание.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров: Большое спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович, за столь обстоятельное выступление. Именно такой широкий диалог необходим для формирования справедливого многополярного мира.
11:01
В столице Кыргызской Республики Бишкеке проходит встреча в формате «ШОС плюс».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке для участия во встрече.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приветствовал Президента Ильхама Алиева, а также других глав государств и правительств.
Затем участники встречи, проходящей в формате «ШОС плюс», сделали совместную фотографию.
10:58
Президент Ильхам Алиев прибыл в конгресс-центр «Ырыс Ордо» в столице Кыргызстана Бишкеке для участия во встрече в формате «ШОС плюс».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Главу государства встретил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.