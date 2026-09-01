Токаев призвал сформировать миропорядок без культа силы

Казахстан призывает сформировать миропорядок без культа силы и конфронтаций, а ставшие золотым стандартом принципы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) зафиксировать в резолюции ООН.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Бишкеке на саммите в формате ШОС+.

"Казахстан последовательно выступает за многополярность, которая укрепляет единство международного сообщества на основе суверенного равенства государств и верховенства международного права. Наша общая стратегическая задача - сформировать миропорядок, в котором культ силы и конфронтации уступят место логике взаимной ответственности, совместного развития, долгосрочному сотрудничеству", - сказал он.

Как отметил Токаев, дух ШОС является образцовой моделью такого взаимодействия на международной арене, а принципы равноправия и консенсуса в деятельности ШОС стали золотым стандартом успешного развития, многостороннего сотрудничества и подлинной многосторонности. "Поэтому предлагаю зафиксировать ключевые принципы Шанхайской организации сотрудничества в специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН к Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира", - добавил лидер Казахстана.

Источник: ТАСС