Ильхам Алиев указал на бездействие ООН в выполнении резолюций Совбеза
Организация Объединенных Наций не сыграла никакой роли в выполнении четырех резолюций Совета Безопасности ООН, касавшихся урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
Азербайджан самостоятельно восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече высокого уровня в формате "ШОС плюс".
"Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, были выполнены спустя 30 лет - три года назад. Но, к сожалению, ООН не сыграла никакой роли в реализации этих резолюций. Азербайджан самостоятельно полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал глава государства.
Ильхам Алиев подчеркнул необходимость разработки соответствующих механизмов, которые обеспечат выполнение резолюций Совета Безопасности ООН в сжатые сроки.
"Если это будет сделано, то повысится авторитет ООН и усилится роль Организации в урегулировании конфликтов", - отметил президент Азербайджана.
Источник: Report