Ильхам Алиев указал на бездействие ООН в выполнении резолюций Совбеза

Организация Объединенных Наций не сыграла никакой роли в выполнении четырех резолюций Совета Безопасности ООН, касавшихся урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Азербайджан самостоятельно восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече высокого уровня в формате "ШОС плюс".

"Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, были выполнены спустя 30 лет - три года назад. Но, к сожалению, ООН не сыграла никакой роли в реализации этих резолюций. Азербайджан самостоятельно полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул необходимость разработки соответствующих механизмов, которые обеспечат выполнение резолюций Совета Безопасности ООН в сжатые сроки.

"Если это будет сделано, то повысится авторитет ООН и усилится роль Организации в урегулировании конфликтов", - отметил президент Азербайджана.

Источник: Report